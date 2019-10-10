وصل الفنانان شيكو وهشام ماجد، لمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، لتقديم واجب العزاء في الفنان طلعت زكريا.

واستقبلهم الفنان أحمد فهمي بالأحضان في ساحة المسجد.

وتوفى الفنان طلعت زكريا، الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية، نُقل على إثرها لأحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.