مستشار المفتي: كفارة إفطار اليوم للمريض في رمضان 10 جنيهات

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجب على مُصابي الأمراض المزمنة، غير القادرين على الصيام أو القضاء إخراج فدية، كما أن دار الإفتاء، حددت قيمة الفدية بـ10 جنيهات، لليوم الواحد، أما إذا استطاع الشخص قضاء ما يفطره من رمضان، فليس عليه فدية.

وأضاف "عاشور"، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن المرأة الحامل، يمكنها إفطار رمضان، مع قضاء ما عليها حين تستطيع، مؤكدًا أن السفر والمرض، هما رخص الإفطار الأول، يجب أن يكون 84 كم خارج المدينة، ويجوز الأخذ بها، لكن لو صام الفرد فهو أفضل.

وأشار مستشار مفتي الجمهورية، إلى أن الأطباء قسموا مرضى فيروس كورونا إلى أصناف، منهم المصاب الحقيقي وهذا يجب عليه الإفطار بعد الرجوع للطبيب، والآخر مريض مرض مزمن، ومعرض للإصابة هذا يفطر أيضا، وهناك أفراد يخافون من المرض، لكن ليس به مرض، وهذا يجب عليه الصوم، لأن جواز الإفطار يجب أن يكون هناك أعراض للإصابة، ومجرد الخوف من المرض لا يبيح الإفطار.