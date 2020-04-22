سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-4-2020 في مصر

تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 22 أبريل الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك المصرية على النحو التالي:

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 17.05 جنيه للشراء، و17.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.05 جنيه للشراء، و17.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 16.97 جنيه للشراء، و17.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.02 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 16.99 جنيه للشراء، و17.17 جنيه للبيع.