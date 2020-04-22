توريد 11329 طن قمح لصوامع قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، إن العاملين بصوامع وشون استلام محصول القمح يلتزمون بالتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، بعد تقديم كل وسائل الوقاية الصحية من كمامات وتطبيق كافة الإجراءات التي وجهت بها وزارة الصحة من إرشادات وقائية وتدابير .

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ في صومعة الترامسة بمركز قنا وصومعة المراشدة وتبلغ السعة التخزينية لكل منهما 60 ألف طن، يرافقه العميد وليد البيلي سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال إن ذلك يأتي في إطار متابعة موسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد وللتأكد من جاهزية الشون والصوامع لاستقبال الكميات الموردة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين وتذليل العقبات التي تواجههم خلال أعمال التوريد واستلامهم أثمان المحصول.

وأشار محافظ قنا إلى أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة بلغ 11329 طن و767 كيلوجرام من القمح، مؤكدا أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و590 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألف و590 طن.

واكد وكيل وزارة التموين أنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري، مؤكدا أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.