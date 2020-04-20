توريد 2548 طن من القمح للصوامع والشون بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى أمس الاحد، 2548 طن و870 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة.

ووجه المحافظ، بضرورة إزالة جميع المعوقات، مؤكداً انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على النظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها، مع التزام الجهات المسوقة بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين إن هناك لجنة مشكلة من المحافظة، والتموين، والزراعة، ومباحث التموين، للمرور على الشون، والصوامع، وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين، للتأكيد على الالتزام التام بكافة إجراءات الأمن الصناعي والحماية، ورفع تقرير بكافة الملاحظات ليتم تلافيها أولا بأول مع ضرورة التنسيق بينهم وتحديد كافة الملاحظات المتعلقة بتوريد القمح.

وأعلن المحافظ خلال اجتماع سابق عقده عن زراعة 249 ألف و400 فدان، من القمح، بزيادة عن العام الماضي قدرها 31 ألف فدان.