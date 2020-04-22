بوشكاش وKung Fu Panda.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حول العالم، ودعوة المواطنين إلى البقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم بعنوان "خليك في البيت"، ومنعا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية فضلا عن المسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "تحت التهديد" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "غريب في بيتي" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "أزمة شرف" الساعة 5:30 مساءً، والفيلم الكوميدي "تيتة رهيبة" الساعة 8 مساءً، وفيلم "فاصل ونعود" الساعة 10 مساءً، و"بوشكاش" الساعة 12 بعد منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "4 - 2 - 4" الساعة 12:30 ظهرًا، وفيلم "طائر الليل الحزين" الساعة 4 عصرًا، وفيلم "شفاه لا تعرف الكذب" الساعة 7:30 مساءً، و"عودة الندلة" الساعة 11 مساءً.

MBC2

عرض فيلم St. Vincent الساعة 1:30 ظهرًا، وفيلم Kung Fu Panda بأجزائه الثلاثة الساعة 4 و6 و8 مساءً، وفيلم The Karate Kid الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

المسلسلات التليفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "رسايل" الساعة 7 مساءً، و"الشارع اللي ورانا" الساعة 8 مساءً، و"حارة اليهود" الساعة 9 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 10 مساءً، و"ممالك النار" الساعة 11 مساءً، و"طلقة حظ" الساعة 12 صباحًا.

ON دراما

عرض مسلسل "هربانة منها" الساعة 3 عصرًا، ومسلسل "حكايات بنات 4" الساعة 4 عصرًا، ومسلسل "شيخ العرب همام" الساعة 9 مساءً.

DMC

عرض مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 8 مساءً.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض البرنامج الكوميدي "بيومي أفندي" للفنان بيومي فؤاد الساعة 1:30 ظهرًا، وبرنامج الفنانة غادة عادل "تع إشرب شاي" الساعة 11 مساءً.

قناة CBC

عرض برنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساءً.

قناة ONE

عرض برنامج "حفلة 11" الساعة 11 مساءً