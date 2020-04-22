مسعف بمستفى العزل يوجه رسالة مؤثرة لأسرته: وحشتوني.. نفسي أحضن أولادي

قال شريف عبدالمنعم مشرف قطاع حلوان بهيئة الإسعاف، والمسؤول عن مستشفى العزل بـ15 مايو، إنّه قرر وزملاؤه منذ تطوعهم لخدمة مستشفى العزل، عدم الذهاب لمنازلهم خوفا من انتقال العدوى لأولادهم، موضحا أنه لم يذهب إلى منزله منذ 42 يوما، ويتواصل مع أفراد أسرته عن طريق مكالمة الفيديو: "مش هروح إلا لما الموضوع ده ينتهي".

ووجّه عبدالمنعم، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، رسالة مؤثرة إلى أفراد أسرته، قائلا: "وحشتوني جدا ونفسي أحضن أولادي الصغيرين، المصريين كلهم اخواتنا ولازم نخاف على بعضينا، هعتبر اننا في حرب ومش هنروح إلا لما الحرب تنتهي".

وطالب المسعف، المواطنين بعدم النزول من منازلهم: "مش عاوزين الوضع يسوء، إحنا الحمد لله أحسن من دول تانية حاليا، إحنا خايفين عليكم بجد"، لافتا إلى أنّ الكثير من المواطنين أصبحوا يتفهمون دور رجال الإسعاف، لكن نتعرض لتنمر من آخرين من بعض الشباب "مهرجة"، متابعا: "أكتر حاجة بتألم مسعف لما يشوف قدامه طفل مصاب".