كشف أحد المواطنين من محافظة الشرقية يُدعى أمير فرج، أنه صاحب المقطع الصوتي الذي انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي "خالك عرفات في مستشفى أم المصريين"، موضحًا أنه قام بدور مسعف في التسجيل الصوتي رغم أنه ليس مُسعفا كما أن المقطع تهكمي وكان على سبيل الترفيه ولا يمت للواقع بصلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم": "الناس من الممكن أن تحول أي شيء لتريند، ولذلك ركبت على التريند وعملت الفيديو وهو غير حقيقي، أنا من الشرقية بلبيس، ولست مسعفا، وليس لي علاقة بهذا الكلام".

وأشار إلى أن عمله يقتصر على صناعة الفيديوهات الفكاهية التي تعالج الأمور السلبية في المجتمع، قائلا: "لم أقصد الإساءة لأحد من خلال التسجيل الصوتي".

وكان الفيديو قد انتشر بشكل كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي فيه شخص أنه من مستشفى أم المصريين، ويخبر آخر بأن خاله عرفات داخل المستشفى، وتحول الفيديو لكوميكس ساخر.