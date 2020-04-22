"الصحة" تسابق الزمن لافتتاح عزل قفط وتدريب 76 من الطاقم الطبي على استقبال مرضى كورونا

تبذل مديرية الصحة في قنا والمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة جنوب الوادي، جهود مكثفة في تدريب الكوادر الطبية التي ستعمل على معالجة المصابين بكورونا في مستشفى قفط للعزل، بهدف تخفيف الضغط على مستشفيات العزل في الأقصر وأسوان وأسيوط والمنيا.

وحددت مديرية الصحة بقنا 76طبيب وممرض وممرضة وعامل للعمل في المستشفى في المرحلة الأولى.وشهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي البرنامج التدريبي للأطباء، على استخدام أجهزة التنفس الصناعي وإنعاش القلب، وسبل المساهمة فى اكتشاف أي حالات إيجابية، حرصا على سلامة الأطباء المتدربين في إطار مواجة كورونا.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الذى تقوم به المستشفيات الجامعية في هذه الظروف التى تتطلب التضافر لخدمة أهالينا، واضاف أن هذا البرنامج يساهم فى زيادة الوعي الطبي في مواجهة الحالات التى تستقبلها المستشفيات من مصابي فيروس كورونا وكيفية التعامل معها.

وقال الدكتور حمدى حسين عميد كلية الطب، إن الدورة التدريبية حاضر فيها الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة جنوب الوادي، والدكتورحسن عبد الصبور مدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة. وأشار عميد كلية الطب إلى أن رئيس الجامعة أعطى توجيهات بتدريب أكبر عدد ممكن من الأطباء على طرق استخدام جهاز التنفس الصناعي وكيفية وضع المريض عليه بطريقة آمنة في إطار برتوكول التعاون المبرم بين الجامعة وأكادمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بوزارة الصحة والسكان لخدمة أهالي محافظة قنا .يذكر أن مستشفى قفط التعليمي تضم 30 غرفة مطابقة لمعايير العزل الصحي و6 سراير عناية مركزة.