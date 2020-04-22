الغرف التجارية: أسعار السلع ستنخفض من اليوم الثالث في رمضان

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تنتج 99% من احتياجاتها من الدواجن، موضحًا: "بالكاد عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن، وننتج 1.3 مليار دجاجة، و1.7 ألف طن، ونصيب الفرد من الدواجن فقط 17 كجم، ليصل إلى 20 كجم بإضافة الطيور، و30 كجم بإضافة اللحوم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا نيوز"، أنه في اليوم الثالث أو الرابع من شهر رمضان سيشهد السوق انخفاضات كثيرة في أسعار السلع: "المواطن المصري يقسم شهر رمضان إلى 3 أقسام، القسم الأول بياكل، والقسم الثاني بيحضر للكعك والبسكويت، والقسم الثالث إنه بيبتدي يتحرك عشان يجيب لبس العيد".

وتابع، أن توقعاته بشأن انخفاض أسعار السلع في شهر رمضان، جاءت من خلال تراكمات الأعوام السابقة: "هذا العام لدينا بعض المشكلات بسبب انتشار فيروس، وليس هناك تحركات كثيرة، والتكالب سيقل في أول أيام رمضان، لهذا ستقل الأسعار مع ثالث أيام الشهر الكريم".

وأشار، إلى أن الغرفة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة مع قطاع الإنتاج الحيواني ووزير الزراعة لتثبيت الأسعار الخاصة بالدواجن، للوصول إلى سعر جيد يرضي المنتج والمستهلك: "عاوزين الكتكوت يوصل لـ7 جنيه بحد أقصى مش 15 جنيه، والعلف نثبته عند سعر معين".