شفاء 5 حالات جديدة من كورونا في عزل أبو خليفة

سجلت مستشفى العزل الصحي بأبوخليفة في الإسماعيلية، حتى اليوم الأربعاء، خروج وشفاء 83 حالة من فيروس كورونا، وذلك بعد شفاء خمس حالات اليوم وخروجهم من المستشفى وسبقهم 3 حالات أمس الثلاثاء وحالتين السبت، و3 حالات الجمعة الماضية، بينهم مواطن أمريكي الجنسية.

وأكد الدكتور محمد رضا نائب مدير مستشفى العزل بالإسماعيلية، أن عدد الحالات التى خرجت من المستشفى حتى الأن 119 حالة منهم 83 حالة تم شفائهم تماما، و36 حالة تم إحالتهم للرعاية المتوسطة، منهم 6 حالات اليوم، و30 حالة سابقة سيتم توزيعهم على محافظاتهم بعد استقرار وضعهم، مشيرا إلى أن هذا العدد يصل إلى 70% تقريبا من عدد الحالات الموجودة بالمستشفى حتى اليوم.

وكانت المستشفى قد سجلت فى الأسبوع الماضى خروج 14 حالة حيث خرج يوم الاثنين الماضي خمس حالات، ويوم الأحد خروج 5 حالات أيضا، والجمعة 4 حالات، والأسبوع الذى سبقه 12 حالة حيث شهد يوم الثلاثاء قبل الماضى خروج 3 حالات من محافظات القاهرة وبورسعيد والدقهلية، ويوم الاثنين خروج 9 حالات ثبت من خلال التحاليل النهائية تحويل عيناتهم من إيجابية إلى سلبية، وخرجوا جميعا من المستشفى، وهم شريف مجدى سيد،41 سنة، من القاهرة، وصفوت أنور عبده، 53 سنة، من الجيزة، وعاكف إبراهيم عبده، 50 سنة، من القاهرة، وبدرية عيد محمد، 70 سنة، من بني مزار، وأحمد سمير سعد، 35 سنة، من المحلة، وعلي جلال أحمد، 35 سنة، من جنوب سيناء، وسماح أحمد عبدالعزيز، 58 سنة، من بنى مزار، ومريم محمد علي، 23 سنة، من القليوبية، إضافة إلى الإيطالية "كلوديا"

وتواصل مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي استقبال عدد كبير من حالات الإصابة، والتى تصل إلى 60% من إجمالي المصابين بجميع المحافظات، ويتم التعامل مع الحالات المصابة بدقة وفحص أكثر من مرة، مع حجز الحالات حسب إصابتها ومنحها العلاج اللازم.