بينهم أجنبي.. تعافي 5 من كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالإسماعيلية

سجلت مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، اليوم، خروج 5 حالات بينهم أجنبي، ثبت من خلال التحاليل النهائية تحول حالتهم من إيجابية إلى سلبية، ليصل عدد الحالات التي تعافت من فيروس كورونا حتى الآن إلى 39 حالة.

وكانت مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي بمحافظة الإسماعيلية، قد سجلت أمس ، خروج 6 حالات جديدة، وهم عصام عبد الله أحمد من محافظة المنوفية، ومصطفى سلمان من إمبابة، وعلى نحمده، وأمامه محمد عبد الحي من بورسعيد، وعمر أحمد على من محافظة الدقهلية، وهبة السيد عبد اللطيف من محافظة الدقهلية.

وتواصل مستشفى أبوخليفة للحجز الصحي استقبال حالات الإصابات من جميع المحافظات، والتعامل معها من خلال الأطقم الطبية المدربة، وإجراء التحاليل والأشعات المبدئية ومتابعة الحالات.