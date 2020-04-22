"التجارة" تصدر قرارا بشأن بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 3 لسنة 2020، بشأن بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة؛ لتقوية الخرسانة ذات منشأ أو مصدرة من الصين وتونس وتركيا.

ووافقت وزيرة التجارة والصناعة على توصية اللجنة الاستشارية يوم 14\4\2020، بإعلان بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة 10 من اللائحة، على ضوء النتائج التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية، ويشار إليه فيما بعد بـ"سلطة التحقيق".

ونشر القرار في الوقائع المصرية، وللاطلاع عليه اضغط هنـــــــــــــا.