لمنع الزحام.. البرلمان يُقسم النواب لمجموعات للتصويت على التشريعات

يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العالـ، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المقرر عقدها بعد قليل، للتصويت النهائي علي عدد من مشاريع القوانين المهمة في مجموعها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، أبرزها كان "العلاوات الدورية" و"العلاوات الخمس" و"الضريبة علي الدخل" و"الضريبة العقارية" و"اعتماد إضافة بالموازنة العامة"، فيما أجل المجلس الموافقة النهائية لجلسة اليوم الأربعاء.

وكشفت مصادر برلمانية لـ"الوطن" إن البرلمان اتخذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام أثناء التصويت علي القوانين والتي تتطلب حضور ثلثي الأعضاء، حيث قامت أمانة المجلس تقسيم النواب علي حسب المحافظات، وتقوم كل مجموعة بالدخول للقاعة للتصويت علي القوانين ثم تتبعها بعد ذلك مجموعة نواب المحافظة اللاحقة، بعد خروجها من القاعة.

وحول تفاصيل القوانين التي يستعد البرلمان للتصويت عليه، فنص مشروع قانون ضم العلاوات الخمس، فيضاف إلى معاش الأجر المتغير زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن میعاد ضمها للأجر الأساسي .كما تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%.

ويستهدف مشروع قانون بشأن بعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بمنح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء علي تلك الشركات.

ويعفي تعديلات الضريبة العقارية العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التى يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يُحددها المجلس، فيما يسمح قانون فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة بقيمة 10 مليارات جنيه وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمواجهة تداعيات كورونا.