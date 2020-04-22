عاجل.. تعديل حدود السحب النقدي للأفراد في البنوك

قالت مصاد بالقطاع المصرفي لـ"الوطن" إن البنك المركزي قام بتعديل حدود السحب للأفراد، من 5 آلاف جنيه من خلال الـ ATM إلى 20 ألف جنيه، ورفع قيمة السحب من خلال الفروع من 10 آلاف جنيه يوميا الي 50 الف جنيه.

وأضافت المصادر أن هذا القرار سيساعد في إعطاء حالة من الاستقرار والأمان للمودعين داخل السوق المصري.

وقررالبنك المركزي في نهاية مارس الماضي، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.

وتابع: "حرصاً من البنك المركزي المصري على سلامة كافة المواطنين فإنه يدعو الجميع إلي تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع، وتجدر الاشارة بأن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك للتيسير علي المواطنين".