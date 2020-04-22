"مواجهة كورونا": محدش يقول أنا هعزل نفسي في البيت وأخد علاج.. ده خطر

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا وأستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، إنّ هناك محاولات في مصر وكل دول العالم لإيجاد علاج لفيروس كورونا، كما أنّ جميع الدول تتشارك في أبحاثها العلمية مع بعضها البعض، لافتا إلى أنّ مصر تتواصل مع الجهات العلمية ومنظمة الصحة العالمية للوصول إلى بروتوكول علاجي شاف لهذا الوباء.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "MBC MASR 2"، أنّ نسب الشفاء جراء فيروس كورونا في مصر جيدة جدا، إذ وصلت عدد الحالات التي تحولت من إيجابي لسلبي أكثر من 1080 حالة، كما أنّ عدد الإصابات مازالت تحت السيطرة، بينما عدد الوفيات مازالت مرتفعة، جزء من السبب في ذلك يرجع لأن معظمهم مصابين بأمراض مزمنة أو كبار للسن، والجزء الآخر تتعلق بعدم الذهاب للمستشفيات بشكل مبكر لأخذ الرعاية الصحية اللازمة.

وتابع: "كثير من الناس تظن أنّها سمعت عن دواء معين يعالج الفيروس، ويتناوله ظنا منه أنّه مصاب بالفيروس"، مضيفا: "للأسف بنشوف الكلام ده كتير، بيخاف الناس تعرف أنّه رايح يتعزل، وجزء من وفياتنا نتيجة هذا المعتقد الخاطئ"، محذرا من أنّ مثل هذه السلوكيات تشكل الخطر الحقيقي حاليا على صحة المصريين.

وأكد حسني، أنّه لا يوجد دواء للعلاج حاليا، لكن يوجد بروتوكولات علاجية تحت إشراف طبي دقيق بمستشفيات العزل: "مفيش حد يقول أنا هعزل نفسي وهاخد علاج في البيت، لو سمحتوا دة شيء خطر".