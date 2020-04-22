"الإحصاء": عمال جنوب سيناء الأعلى أجرا بـ6952 جنيها شهريا.. وسوهاج الأقل

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنّ أهم نتائج ومؤشر التعداد الاقتصادي الخامس، فيما يتعلق بمتوسط الأجر الشهري بالمحافظات، أنّ عامل محافظة جنوب سيناء الأعلى في متوسط الأجر الشهري بين عمال محافظات الجمهورية.

وأوضح بركان، انّ عامل جنوب سيناء، يبلغ متوسط أجره الشهري 6952 جنيها، يليه عامل محافظة البحر الأحمر، إذ يبلغ متوسط أجره الشهري 6352 جنيها، ثم مرسى مطروح 6446 جنيها، ثم السويس 6126 جنيها، ثم شمال سيناء 6053 جنيها، ثم بورسعيد 4579 جنيها.

وجاءت قيمة متوسط الأجر الشهري لعمال القطاع الخاص بباقي المحافظات على النحو التالي:

-القاهرة: 4156 جنيها، الإسكندرية: 3831 جنيها، أسوان: 3808 جنيها، الجيزة: 3766 جنيها، الإسماعيلية: 3257 جنيها، قنا: 3007 جنيهات، القليوبية: 2991 جنيها، أسيوط: 2882 جنيها، الشرقية: 2803 جنيهات، المنوفية: 2705 جنيهات، الوادي الجديد: 2681 جنيها، الغربية: 2622 جنيها، الدقهلية: 2592 جنيها، البحيرة: 2585 جنيها، دمياط: 2529 جنيها، بني سويف: 2394 جنيها، كفر الشيخ: 2305 جنيهات، المنيا: 2207 جنيها، الأقصر: 2205 جنيهات، الفيوم: 2190 جنيها، سوهاج: 2061 جنيها.