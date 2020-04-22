رعب بين أهالي سمالوط بعد ظهور خفافيش تخرج بأعداد كبيرة من منزل مهجور

شكا عدد من الأهالي في مدينة سمالوط بالمنيا، من ظهور خفافيش داخل منزل مهجور بشارع التجارة، ما أثار حالة من الخوف بين الجميع خصوصًا الأطفال، وانتقلت لجنة من الوحدة المحلية والزراعة للفحص واتخاذ اللازم.

وقال أهالي يقيمون بجوار المنزل الذي ظهرت به خفافيش، إن حالة من الخوف تسيطر عليهم وأبناءهم خصوصًا الأطفال، لأن الخفافيش تخرج من المنزل المهجور في الليل، بأعداد وأحجام كبيرة، ما دفعهم إلى إرسال شكاوى للزراعة والوحدة المحلية؛ للتعامل مع الأمر واتخاذ اللازم، وجرى غلق أبواب ونوافذ المنزل المهجور لمنع خروج الخفافيش وانتشارها بالشوارع المحيطة.

وقال مسؤول بالوحدة المحلية، إن شكاوى وردت لمجلس المدينة من مواطنين تفيد بظهور خفافيش بمنزل مهجور، فانتقلت لجنة بالتنسيق مع مديرية الزراعة للفحص، وبمعاينة المنزل المشار إليه في الشكوى أنه مصدر الخفافيش تبين أنه قديم ومهجور منذ عدة سنوات، ويقع بداخل الكتلة السكنية وبداخله خفافيش بأحجام مختلفة، كما أنه دون سقف ما يتسبب في خروج الخفافيش للشارع في الليل، مشيرا إلى أن الخفافيش داخل المنزل بأعداد كبيرة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لمكافحتها والقضاء عليها.