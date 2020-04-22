مجلس جامعة المنيا يناقش آليات تطبيق وإعداد الرسائل البحثية

اعتمد اليوم مجلس جامعة المنيا، آلية إعداد الطلاب لرسائل بحثية "مقالة، مشروع، بحث مرجعي"، في المقرارات التى كانت تدرس فى الفصل الدراسي الثاني ويكون التقيم فيها راسب أو ناجح.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، لمناقشة الخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري في إطار تطورات خطط الدولة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر المجلس وضع آلية وشكل الرسالة البحثية المطلوبة بكل مقرر مع وجود البريد الإلكتروني لأستاذ المقرر، ورفع الرسالة البحثية على البريد الإلكترونى المعلن فى نفس الصفحة بمنصة المقررات الإلكترونية، وإعلان ذلك في موعد غايته 7/5/2020 على أن يتم رفع هذه الرسائل البحثية فى موعد غايته 15/6/2020 .

وذكر بيان صادر عن الجامعة، أنه فى حالة عدم نجاح الطالب فى الرسالة البحثية المقدم منه يجوز للطالب التقدم ببحث أخر فى خلال أسبوعين من إعلان النتيجة وإذا لم يقبل الرسالة البحثية للمرة الثانية يعتبر الطالب راسبا في تلك المقررات وتطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة للرسوب طبقا للوائح الكليات.

وبالنسبة للكليات العملية والتى بها مقررات تتطلب التدريب العملي، سيتم تغطيتها مع بداية عودة الدراسة لمدة ثلاث أو أربع أسابيع على أن يكون ذلك متطلب من متطلبات التخرج ولا يمنع ذلك من انتقال الطالب إلى الفرقة الأعلى.

وبالنسبة للمقرارات الممتدة ينطبق عليها ما ينطبق على مواد الفصل الدراسي الثاني لطلاب فرق النقل بكليات الجامعة ووفقا للوائح المقررة بكل كلية والتى تراعى توزيع درجات المقرر وفقا للائحة المقررة .

وأضاف البيان، بالنسبة لطلاب الفرق الدراسية النهائية لجميع الكليات، تؤجل الامتحانات التى كان مقرر عقدها فى نهاية الفصل الدراسي الثاني لحين انتهاء تعليق الدراسة ويتم وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع قبل إجراء تلك الاختبارات بما فى ذلك مشاريع التخرج.

وبالنسبة للدراسات العليا، أكد المجلس على قراراته الصادرة بجلسته السابقة على تأجيل أمتحانات الدراسات العليا بجميع كليات الجامعة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن المدة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية لحين العودة من تعليق الدراسة..