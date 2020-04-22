جامعة الأزهر تنتج "ماسكات" طبية لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت جامعة الأزهر توفير وإنتاج الماسكات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الجامعة، في بيان لها، إن الأزهر يقف جنبًا إلى جنب مع جهود كافة مؤسسات الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقامت كلية الاقتصاد المنزلي بإنتاج وتسليم الدفعة الأولى من الماسكات الطبية إلى جامعة الأزهر؛ والبالغ عددها 2000 ماسك طبي، حيث قام قسم الملابس والنسيج بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة الأزهر بالبدء فى تصنيع وإنتاج الكمامات، فى إطار توفير وتنفيذ التدابير الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورنا المستجد

ويتم تصنيع الكمامات داخل معمل الملابس والنسيج بالكلية؛ ويساهم فى تنفيذ الإنتاج أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأعضاء الجهاز الإداري بقسم الملابس والنسيج، وعدد من أعضاء قسم تنمية الأسرة الريفية، وعدد من أعضاء الجهاز الإداري بالكلية وذلك على مدار الأسبوع.

يُذكر أن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، أشاد بهذا الجهد الكبير الذى بُذل فى تصنيع هذه الماسكات، مؤكدًا أنه يعكس أن جامعة الأزهر بكلياتها المختلفه فى خدمة الوطن والمواطن جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.