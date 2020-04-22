مسؤول أمريكي: أولى حالات الوفاة الناجمة عن كورونا سجلت في 6 فبراير

أعلن مسؤول أمريكي - لم يكشف عن اسمه - أن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا " المستجد (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة كانت في السادس من فبراير الماضي ، وليس يوم 29 من الشهر نفسه.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن حالتيّ وفاة سجلتا في مقاطعة "سانتا كلارا " بشمال ولاية كاليفورنيا ، في الفترة من السادس حتى السابع عشر من فبراير الماضي، اتضح أنهما أول حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس داخل الأراضي الأمريكية، أي قبل ثلاثة أسابيع من الإعلان عن أول حالة وفاة في "كيركلاند " بالعاصمة واشنطن.

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم المقاطعة - لم تذكر اسمه - القول " إن معايير الاختبار التي وضعتها هيئة مكافحة الأمراض والوقاية منها في ذلك الوقت اقتصرت على اختبار الأفراد ذوي تاريخ السفر المعروف والذين طلبوا رعاية طبية لأعراض محددة".

يُشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 823 ألف حالة أصابة بفيروس "كورونا " المستجد وحوالي 44 ألفا و800 حالة وفاة.