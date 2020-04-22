رغم كورونا.. أمريكا تسعى لفتح سوق العمل ودولتان تعيدان الدراسة

في ظل الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد بين دول العالم أجمع، حتى صنفته منظمة الصحة العالمية كـ"جائحة" عالمية، ثم قرارت وإجراءات وقائية صارمة، اتخذتها الحكومات حول العالم، للحد من انتشار الوباء.

وأصاب فيروس كورونا حتى الآن، ما تجاوز الـ2 مليون ونصف شخص في العالم، متسببًا في وفاة 177,674 حالة منهم.

ولكن على الرغم من تلك الأرقام المخيفة، فإن هناك بعض الدول التي تسعى لإعادة جزء من الحياة الطبيعية داخل أراضيها، في محاولة لاحتواء الأمر، دون حدوث مشكلات على المدى البعيد.

أمريكا تسعى لفتح سوق العمل

في كلمته صباح اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نسعى لاستعادة نشاط سوق العمل، وإنقاذ العمال المتضررين من كورونا".

وأكد ترامب في مؤتمره الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أن دولته تعمل على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل اتخاذ تلك الخطوة.

وجاءت على رأس تلك الإجراءات، التوقف عن استقبال المهاجرين، توسيع نطاق اختبارات فيروس كورونا في الولايات.

وكان ترامب ألمح في خطابات سابقة، إلى بداية شهر مايو المقبل، سيكون بداية عودة سوق العمل للنشاط من جديد.

هولندا تقرر إعادة الدراسة على غرار ألمانيا

أعلنت الحكومة الهولندية، أمس، أنها ستعيد فتح المدارس الابتدائية المغلقة بسبب انتشار فيروس كورونا، في 11 مايو المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، إلى أن الطلاب سيعودون إلى الصفوف "بدوام جزئي"، فيما أسماه بـ"الإغلاق الذكي".

الخطوة التي اتخذتها هولندا، تأتي على غرار ما اتخذته الحكومة الألمانية في وقت سابق، حين قررت إعادة فتح المدارس على أراضيها من جديد.

وكانت أنجيلا ميركل، أعلنت في منتصف إبريل الجاري، بدء عودة الطلاب للمدارس تدريجيا في البلاد، بدءً من 4 مايو المقبل.