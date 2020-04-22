منعا للتزاحم.. عبدالعال يلجأ لإقرار القوانين نداء بالاسم

أرسى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بروتوكولا برلمانيا للمرة الأولى في تاريخ مجلس النواب، إذ استخدم البرلمان الصلاحيات المخولة له في قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تجيز اللائحة الداخلية أخذ الرأي النهائي نداءً بالاسم متى طلب ذلك رئيس المجلس، منعا لتزاحم النواب داخل القاعة وحفاظا على المسافات الآمنة.

وذكرت الأمانة العامة في مجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، أنّه نظرا للإجراءات والتدابير الوقائية المشددة التي اتخذها مجلس النواب لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على الصحة العامة وسلامة النواب والعاملين والمترددين على البرلمان، من خلال الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة، حرص الدكتور علي عبدالعال على استخدام صلاحياته اللائحية للمرة الأولى في تاريخ مجلس النواب.

وتابع: "جرى أخذ رأي النواب على حزمة من التشريعات نداءً بالاسم، وتم تقسيمهم وفقا للمحافظات، حيث يدخل القاعة نواب كل محافظة يدلون برأيهم ثم أعضاء المحافظة التالية، وبدأ البرلمان بأبعد المحافظات في المسافة وانتهى بأعضاء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لقرب إقامتهم من مقر المجلس".