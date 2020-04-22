بعد تفقد السيسي لنفق الشهيد أحمد حمدي.. تعرف على أنفاق قناة السويس

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المرحلة النهائية نفق الشهيد أحمد حمدي 2 في السويس؛ الذي يمر أسفل قناة السويس، حيث شهد فيلما تسجيلا بعنوان "شريان أمل وحياة"، الذي يرصد أهم المشروعات القومية في سيناء.

ويكشف الفيلم عن منظومة الأنفاق في قناة السويس، إذ يوجد نفقان في الإسماعيلية، ونفقان في بورسعيد، وربطت الأنفاق الوادي بالدلتا، كما خفضت زمن عبور القناة لـ40 دقيقة، بعد أن كانت تشهد تكدس سيارات وعبّارات لمدة تزيد عن 5 أيام، كما بيّن أنّ العمل يتم بأيد مصرية، إذ يعمل في حفر الأنفاق 5 آلاف مهندس، تحت إشرف الهيئة الهندسية في القوات المسلحة.

تشهد منطقة سيناء، تطورات ضخمة في مجال البنية التحتية، حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى مايو 2019، عددا من الأنفاق التى تربط سيناء بمدن القناة والدلتا، وتعد أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد، من أضخم مشروعات الأنفاق فى العالم، والتي تم تنفيذها فى وقت قياسى، لم يتجاوز 3 سنوات، رغم أن المتعارف عليه عالميا أن تنفيذ الأنفاق يستغرق من 5-7 سنوات، ويصل إجمالى عدد المشروعات المُنفذة والمُستهدفة خلال السنوات الست منذ عام 2014 إلى عام 2020، إلى 994 مشروعا، بتكلفة تقديرية 795 مليار جنيه.

ومن بين أهم المشروعات التي شهدتها، هي أنفاق قناة السويس تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبسواعد مصرية، عبر 4 شركات وطنية هى بتروجت وكونكورد، لتنفيذ أنفاق شمال الإسماعيلية، والمقاولون العرب وأوراسكوم لتنفيذ انفاق جنوب بورسعيد، حيث ينفذوا منظومة إنشائية تحقق اختصارا غير مسبوق لزمن عبور القناة يتراوح بين 10: 20 دقيقة بدلاً من الانتظار على المعديات لأيام، وليربطوا سيناء عن طريق أنفاق بورسعيد والتى تصل إلى شمال سيناء، وأنفاق الإسماعيلية والتى تصل إلى وسط سيناء، وازدواج نفق الشهيد أحمد حمدى والذى يربط جنوب سيناء، لتصبح سيناء مرتبطة بالدلتا بشكل كامل، وفقا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات.

نفذت الدولة 5 أنفاق أسفل القناة باسم أنفاق قناة السويس و5 كبارى عائمة فوقها، لزيادة نقاط الاتصال التى تربط سيناء بالوادى ولفتح الأبواب أمام التنمية بالمحافظة بعد تسهيل الوصول إليها، والتي تقع بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدى، وبالتوازي مع ذلك تنفذ الدولة الكبارى العائمة، والتى يبلغ عددها 5 كبارى، لتسهيل حركة المواطنين والبضائع وتقضي على مشكلة الزحام والتكدس بسبب المعديات، وتيسر تداول البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة.

تربط أنفاق قناة السويس الجديدة، شرق الإسماعيلية بغربها والعكس، وتستغرق مدة العبور بالأنفاق الجديدة ما بين 15 و20 دقيقة، كما أن السرعة داخل الأنفاق 60 كيلومترا تحت رقابة الرادار، فيما تمر الأنفاق أسفل سطح الأرض والمجرى الملاحى لقناة السويس بعمقى 70 و53 مترا، ويبلغ طول أنفاق قناة السويس 5 آلاف و820 مترا .

تتصل أنفاق قناة السويس بمجموعة من الممرات العرضية المتكررة كل 500 متر من طول النفق، والتى تستخدم فى عمليات إخلاء الأفراد فى حالات الطوارئ، لزيادة معدل الأمان، ويتضمن النفقان حارتين للسيارات، ويوجد غرف طوارئ بطول النفق بمعدل كل 250 مترـ يوجد بكل غرفة طوارئ سلم للأفراد يصل إلى أسفل النفق، كما يوجد بكل نفق ممرات للطوارئ وصدادات خرسانية بجانبيه.

كما تم إنشاء وحفر وبناء وتشطيب أنفاق قناة السويس بتكلفة نحو 12 مليار جنيه، وشيدها 3 آلاف مهندس وفنى وعامل مصرى بداية من يوليو 2016 حتى 2019، وفقا للمعايير الدولية وبأسلوب علمى متقدم، حيث يحتوى كل نفق على آخر أسفل منه وممرات للطوارئ، وأنظمة لمكافحة الحرائق، وكاميرات مراقبة، فضلاً عن نظام إضاءة "ليد" حديث، وكذلك وجود مكبرات الصوت لكل 100 متر لتوجيه قائد السيارة فى حالة حدوث أى طارئ أو عطل.

خصصت إدارة أنفاق قناة السويس 4 نقاط في كل اتجاه لتفتيش السيارات الملاكي و6 نقاط لتفتيش النقل الثقيل والأتوبيسات، وبعد انتهاء تفتيش السيارة تذهب إلى بوابة دفع الرسوم "الكارتة"، والتي تبعد نحو 2 كيلو ونصف عن جسم النفق، حتى لا يحدث زحام أو تكدس أمام مدخل النفق، وتحتوى منطقة دفع الرسوم والتفتيش على ساحات للانتظار ومسجد ومنطقة خدمات للسيارات.

نفذت الدولة 5 أنفاق أسفل القناة باسم أنفاق قناة السويس و5 كبارى عائمة فوقها، لزيادة نقاط الاتصال التى تربط سيناء بالوادى ولفتح الأبواب أمام التنمية بالمحافظة بعد تسهيل الوصول إليها، والتي تقع بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدى، وبالتوازى مع ذلك تنفذ الدولة الكبارى العائمة، والتى يبلغ عددها 5 كبارى، لتسهيل حركة المواطنين والبضائع وتقضي على مشكلة الزحام والتكدس بسبب المعديات، وتيسر تداول البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة.