وزير الأوقاف: سأصلي التراويح في منزلي.. صلوا في بيوتكم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أدائه صلاة التراويح خلال شهر رمضان المعظم في منزله، داعيا المصريين للاستجابة لتعليمات الدولة والصلاة في المنازل.

وقال الوزير في بيان له: بإذن الله إن كان في العمر بقية سأصلي التراويح في بيتي.. صلوا في بيوتكم.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن النبي الكريم دعانا لصلاة النافلة في البيت، فهو من علمنا أن نقول "حي على الصلاة"، وهو من علمنا أن نقول "صلوا في رحالكم" ومتى نقولها.أضاف: إذا كان الرأي على جواز صلاة التراويح في البيت وصلاتها في المسجد، مع ترجيح لهذا أو ذاك، فإن ذلك كله مرتبط بالأحوال العادية الطبيعية، لكن الأمر مختلف في أوقات النوازل والجوائح التي يقدم فيها الحفاظ على النفس على ما سواه، وإذا كان رأي أهل العلم أجمع على تعليق الجمع والجماعات في المساجد حفاظا على النفس البشرية، من باب أن الساجد قبل المساجد، وأن الحفاظ على حياة الساجد من الهلاك أولى من عمارة المساجد، فإن تعليق صلاة التراويح في المساجد أولى، وإذا كان أهل العلم والاختصاص أكدوا أن إقامة الجمع والجماعات بالمخالفة لقرارات جهات الاختصاص إثم ومعصية؛ فإن جمع الناس للتراويح في المساجد أو الساحات أو البدرومات أو أسطح المنازل بالمخالفة لتوجيهات جهات الاختصاص، بما قد يسهم في نقل العدوى بفيروس كورونا ويعرض حياتهم للخطر هو من باب أولى إثم ومعصية.