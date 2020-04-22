خفض مليار جنيه من الضرائب على تذاكر السفر للخارج في الموازنة الجديدة

تأثرت مستهدفات وتقديرات الحكومة لإيرادات العام المالي الجديد 2020-2021، نتيجة تعليق الطيران بين غالبية دول العالم بناء على تحذيرات دولية نتيجة تفشي فيروس كورونا عالميا ومحليا.

وبحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة 2020 -2021، تراجعت تقديرات وزارة المالية لإيرادات الضرائب على خدمات ورسوم التنمية التي تفرضها على تذاكر السفر للخارج بنحو يقترب من الـ60% .

وقدرت قيمة ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية على تذاكر السفر للخارج بنحو 856 مليون جنيه، مما يمثل تراجعا عن تقديرات العام المالي الجاري بنحو 2.05 مليار جنيه لتصل قيمة التراجع نحو 1.1 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.