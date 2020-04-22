الهيئة الهندسية: 5 آلاف فرد شاركوا في تنفيذ نفق أحمد حمدي 2

قال اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنّ نفق الشهيد أحمد حمدي 2 يعتبر ضمن 5 أنفاق تمر أسفل قناة السويس، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشائها لربط سيناء بأنحاء الجمهورية، وفقًا لدراسات علمية دقيقة، ضمن رؤية مصر 2030.

وأضاف الفار أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2: "جرى افتتاح 4 منهم بحضور الرئيس السيسي، نفقي تحيا مصر بشمال الإسماعيلية ونفقي 3 يوليو وجنوب بورسعيد، وفي المستقبل القريب وبعد اكتمال نفق الشهيد أحمد حمدي 2، سيصبح في محافظة السويس نفقين، يخدم كل منهما اتجاه مروري واحد من حارتين، بدلًا من نفق واحد يخدم اتجاهين، كل من حارة واحدة، مما يساهم في تنمية حركة السياحة والتجارة بجنوب سيناء".

وتابع: "اليوم تنتهي مرحلة الحفر والتبطين بنفق الشهيد أحمد حمدي 2 الجاري تنفيذه بمواصفات عالمية مثل تلك التي نفذت في الأنفاق السابقة، ويتكون النفق من حارتين مرورتين بعرض 3.6 متر للنفق الواحد، و5.5 متر ارتفاع صافي داخل النفق، وطول 4250 متر، منهم حفر نفقي بطول 3400 متر وحفر مكشوف بطول 850 متر، وشارك في تنفيذ المشروع 5000 مهندس وفني وعامل حتى الآن، من خلال تحالف شركتين مصريتين، هما بتروجيت وكونكورد تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".