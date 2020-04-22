لمدة 3 أشهر.. مجلس جامعة المنصورة يتبرع بـ25% من الرواتب لمواجهة كورونا

أعلن أعضاء مجلس جامعة المنصورة تبرعهم بنسبة 25% من رواتبهم لمدة 3 أشهر، لدعم جهود الدولة في مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وافق المجلس على قبول التبرعات المقدمة من البرامج النوعية بكليات (الطب – الهندسة – الحقوق - التجارة – الآداب – التربية الرياضية – الحاسبات والمعلومات)، وقبول تبرعات أعضاء مجلس كلية الحقوق خصما من رواتبهم، وقبول تبرعات أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات بجزء من رواتبهم (طب الأسنان – الحقوق – الهندسة)، والتبرعات النقدية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة، بالإضافة إلى التبرع المقدم من مركز الحساب العلمي بالجامعة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، والذي أعلن خلاله عن الإجراءات المنظمة لقبول التبرعات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع المدني، لمواجهة فيروس كورونا.

ووافق مجلس جامعة المنصورة، على تخصيص رقم الكود المؤسسي للوحدة الحسابية الرئيسية بإدارة الجامعة لتلقي التبرعات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة لقطاع التعليم، وافق المجلس، على قبول التبرعات المقدمة من أفراد وهيئات المجتمع المدني في صورة تبرعات نقدية وعينية (سيارة إسعاف – أجهزة تنفس صناعي – تجهيزات ومستلزمات – أسرة عناية مركزة) لدعم المنظومة الطبية ورفع القدرة الاستيعابية للمستشفيات في مواجهة أزمة كورونا.

وقدم مجلس جامعة المنصورة، التحية والشكر والتقدير، للفرق الطبية "جيش مصر الأبيض" بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، على دورهم المهم في مواجهة انتشار الفيروس وتقديم الخدمات الطبية للمرضى.

كما ثمن المجلس كافة التبرعات ومساهمات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع المدني لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد مجلس جامعة المنصورة، أعضاء هيئة التدريس والعاملين وجموع أبناء الشعب المصري، بالتبرع لدعم وتطوير المستشفيات، ورفع القدرة الاستيعابية بها، وشراء أجهزه وأدوية ومستلزمات تحتاجها المستشفيات بشكل كبير في الفترة الحالية لمكافحة الفيروس، ولتعزيز إمكانيات المستشفيات الجامعية.