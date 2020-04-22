رئيس جامعة بنها يكرم أستاذ هندسة شبرا لدوره في مواجهة كورونا

كرم مجلس جامعة بنها فى اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها وحضور نواب رئيس الجامعة، الدكتور عمرو حنفي أحمد رئيس قسم هندسة المساحة بكلية الهندسة بشبرا .

وقال "السعيد" إن التكريم جاء في اطار مشاركة الدكتور عمرو حنفى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد، من خلال دعم متخذ القرار بتنفيذ منظومة رقمية لرصد ومتابعة انتشار الفيروس، مع إعداد دليل جغرافي رقمي لحصر أماكن وأعداد الإصابة والوفيات على مستوى محافظات الجمهورية المحدث يوميًا.

وكان المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضي الدولة، قد أرسل خطاب شكر إلى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها على الجهود والإسهامات والخبرات التى قدمها الدكتور عمرو حنفي رئيس قسم هندسة المساحة بكلية الهندسة بشبرا، فى إعداد منظومة رقمية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا.