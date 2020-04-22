جامعة بنها توفر 50 ألف ماسك و1500 بدلة وقاية للمستشفيات الجامعية

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، على ضرورة التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، بقدر من المسئولية، مشيرا إلى أن العالم يشهد حاليا مايشبه الحرب الطبية، بطلها الأطقم الطبية والتمريض وشباب أعضاء هيئة التدريس والأساتذة باعتبارهم خط الدفاع الأول في هذه الحرب.

جاء ذلك خلال رئاسة "السعيد"، للاجتماع الطارئ لمجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، بحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب، والدكتور طارق عيسوى مدير عام المستشفيات الجامعية، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال "السعيد"، إن مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبئا كبيرا، والدور الأكبر في تقديم الخدمة الصحية داخل محافظة القليوبية، ومن هذا المنطلق فإن إدارة الجامعة حريصة على دعم المستشفيات الجامعية وخصصت جزءا من ميزانياتها لصالح المستشفيات حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي تجاه المجتمع وتخفيف المعاناة عن المرضى البسطاء في المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن سلامة وتأمين الطواقم الطبية والتمريض والحفاظ عليهم مسئوليتنا جميعا فهم خط الدفاع الأول في مواجهة أزمة مجابهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم توفير 50 ألف ماسك، و1500 بدلة وقائية كاملة لجميع الأطقم الطبية بجانب توفير الأدوية والمستزمات الطبية اللازمة للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وأكد "السعيد"، أن هناك تعاونا كبيرا بين أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي وفرت جهازين لتعقيم المستشفيات الجامعية، كما أبدت جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن دعمها وتعاونها مع مستشفيات بنها الجامعية فى هذا الموقف الاستثنائي لتحتفظ بمكاناتها ودورها المتميز في تقديم الخدمة الطبية وتخفيف المعاناة عن المرضى.

وطالب رئيس الجامعة، من جميع القيادات بالمستشفيات الجامعية، بالتواجد بصورة مكثفة وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والنواب والتمريض على العمل فى هذه الظروف الحرجة والاستثنائية مع الالتزام الكامل بارتداء الأقنعة والقفازات واتباع إجراءات الحماية والسلامة لتجنب احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبها وجهت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الشكر لجميع الأطقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية لحرصهم الشديد على خدمة المرضى والمترددين على المستشفى الجامعى، مؤكدة أن الجميع على قلب رجل واحد في مواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب، إن مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولا بأول بالتنسيق مع لجنة مكافحة العدوى بالجامعة.