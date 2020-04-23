التفاصيل الكاملة لسقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول والسرقات

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل التحقيق مع عصابة لاستغلال الأطفال في التسول والسرقات في الأزبكية بالقاهرة وبولاق الدكرور بالجيزة، وتبين أن العصابة سقطت في أيدي الشرطة بعد القبض على شاب في الأزبكية وبحوزته سلاح أبيض "شفرة موس" وبصحبته 3 أطفال أحدهم "مصاب بسحجات بأماكن متفرقة" وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول وإجبارهم على عدم العودة لذويهم، وأضافوا باعتدائه عليهم مستخدماً السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وقرر الطفل المصاب بإحداث المتهم إصابته، وبمواجهة المتهم بالتحريات والمعلومات وأقوال المجنى عليهم أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأفادت التحقيقات بأن الشرطة ألقت الشرطة القبض على باقي أفراد العصابة في الجيزة بعد أن وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لرعاية الأحداث، تفيد بتورط 3 عاطلين، لـ 2 منهم معلومات جنائية، باستغلال الأحداث من خلال دفعهم للتسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتبين استغلالهم لـ 5 من الأطفال، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول، ودفعهم لتعاطى المواد المخدرة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق. وقررت حبس المتهمين وعددهم 4 أفراد لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة استقطاب الأطفال واستغلالهم فى أعمال التسول بعد الاعتداء عليهم، وأكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "تسول" بإستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم فى أعمال التسول مما يعد ذلك جريمة الإتجار بالبشر بالمخالفة للقانون.