"الاتصالات" تعلن منحة التواصل الاجتماعي والأمن والسلامة على الإنترنت

تُعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم لمنحة "الرخصة الدولية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأمن والسلامة على الإنترنت" وذلك من خلال التسجيل لشهادة التواصل الاجتماعي ICDL Social Media Certificate أو شهادة المهارات الإنتاجية ICDL Productivity Certificate.

وهذه المبادرة هي مبادرة تعليمية مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتيح التعلم من بعد فى مجال استخدام مواقع التواصل الاجتماعى والبرامج المكتبية عبر حزم مواد تعليمية تفاعلية من خلال الشراكة مع مؤسسة ICDL العربية.

وتهدف المبادرة إلى تطوير المهارات الرقمية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وتمكينهم من الاستخدام الآمن للإنترنت ومواجهة صور التنمر الإلكتروني، كما تتيح تعلم استخدام محركات البحث بكفاءة وفاعلية من خلال توفير محتوى تعليمي تفاعلي يُمكّن المستخدم من التعلم عبر الإنترنت.

والتسجيل متاح لجميع فئات المجتمع المصري من مستخدمي الحاسب الآلي ومواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.

آلية التسجيل والتعلم

- تسجيل بيانات المتدرب من خلال الموقع الرسمي للمبادرة.

- إمداد المتدرب باسم المستخدم وكلمة المرور.

- تفعيل المتدرب المادة العلمية إلكترونيًا من خلال الموقع.

- البدء في التعلم باستخدام المواد العلمية التفاعلية.

- إجراء اختبار تجريبي لقياس مدى الإلمام بالمعلومات والعائد المعرفي للمتدرب.

آلية الحصول على شهادة معتمدة دوليًا

فى حالة رغبة المتدرب الحصول على شهادة معتمدة بعد الإنتهاء من التعلم من بعد يمكنه التسجيل بأحد المراكز المعتمدة من الجهة المانحة للشهادة ICDL عبر الموقع الرسمي للمبادرة لاجتياز الاختبارات الدولية المؤهلة.

الاختبارات الدولية

- يمكن للمتدرب الحصول على شهادة دولية معتمدة اختياريَا فور اجتياز الاختبارات المؤهلة.

- اختبارات تشمل أسئلة نظرية وعملية لقياس مستوى المعلومات الحوسبية لدى المتدرب بشكل عام ومدى قدرته على تطبيق المهارات العملية بشكل جيد.

- مدة الاختبار لكل مسار 45 دقيقة.

- يحتوي اختبار كل مسار على 36 سؤال.

- نسبة النجاح هي 75% لكل اختبار.

يمكنك التسجيل لإحدى الاختيارين من المقررات التدريبية التي ترغب في تعلمها:

الاختيار الأول (حزمة المادة العلمية 5 مقررات) وتشمل الآتي:

- أساسيات الكمبيوتر:

يتناول المھارات الرئیسیة والمفاھیم الأساسیة المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات والاتصالات، والأدوات والبرامج المتعلقة باستخدام الكمبیوتر وإدارة الملفات والشبكات وأمن البیانات.

- أساسيات الإنترنت:

يتناول المهارات الأساسية الضرورية لفهم المبادئ الرئيسية المتعلقة بتصفح الويب والبحث عن المعلومات بشكل فعال، والتواصل عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني.

- البحث على الإنترنت:

يتناول المهارات الأساسية الضرورية لفهم المبادئ الرئيسية المتعلقة بأساسيات البحث عبر ال غنترنت فيما يتعلق بطرق البحث الفعالة عن المعلومات.

- التواصل الاجتماعي:

يتناول المهارات الأساسية الضرورية لفهم المبادئ الرئيسية المتعلقة بأساسيات التواصل الاجتماعي ويساعد المرشحين على تطوير معارفهم ومهاراتهم في استخدام مصادر مواقع التواصل الاجتماعي.

- السلامة على الإنترنت:

يتناول المهارات الأساسية الضرورية لفهم المبادئ الرئيسية المتعلقة بأساسيات السلامة على الإنترنت والمعارف المطلوبة للتعامل الآمن مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة.

الاختيار الثاني (حزمة المادة العلمية 7 مقررات) وتشمل ما سبق بالإضافة إلى:

- معالجة النصوص:

يتناول المهارات الأساسية لاستخدام برامج معالجة النصوص لتحقيق المهام اليومية المرتبطة بإنشاء وتنسيق الملفات النصية مثل المستندات والملفات الأخرى.

- جداول البيانات.

يتناول المهارات الأساسية اللازمة لاستخدام جداول البيانات والقدرة على استخدام جدول بيانات لإخراج نتائج عمل دقيقة.

ويمكنك التسجيل في المبادرة من هنـــــــا.