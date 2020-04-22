كفر الشيخ تفتح باب التسجيل في مبادرة "محافظة رقمية" بالمجان

أعلن عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بدء التسجيل في مبادرة "كفر الشيخ محافظة رقمية"، بالمجان، وذلك بإدارة التدريب الإداري بالمحافظة.

وتسمح المبادرة لكافة قطاعات المجتمع بالاستفادة من برامج تدريبية مجانية عالية الجودة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأمن وسلامة الإنترنت، وكفاءة استخدام محركات البحث وعدد من برامج استخدام الحاسب الألي للأعمال المكتبية word / Excel.

وأشار نائب المحافظ، أن المبادرة تهدف لرفع الوعي ونشر ثقافة التعامل مع الإنترنت بكافة أشكاله، ومحو الأمية الرقمية للفئات البسيطة من المجتمع، وإتاحة محتوى إثرائي تفاعلي مجاني للجميع، لكافة فئات المجتمع بداية من الطلاب والموظفين والفئات العاملة وغير العاملة.

يُذكر أن المبادرة مجانية، ولا يوجد أي تكاليف للتدريب، والتدريب عن بعد بنظام "online training"، ولا تحتاج الانتقال لقاعات تدريب، والمواد التدريبية الرقمية متاحة على الموقع مجانًا.

ويمكن للراغبين التسجيل في المبادرة من خلال الضغط على هذا الرابط http://www.basicict.gov.eg/Register_Form.aspx.