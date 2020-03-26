نائب محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطهير السيارات بكمين القرضا

نائب محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال التعقيم بكمين القرضا لمواجهة "كورونا"

تابع عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال التطهير والتعقيم التى تنفذها أحد الفرق المختصة عند كمين القرضا، ضمن خطة المحافظة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

وتفقد نائب المحافظ، أعمال تطهير وتعقيم السيارات بالمطهرات، بالإضافة إلي استخدام أجهزة كاشفة لدرجات الحرارة لرصد أي حالة ارتفاع في درجات حرارة المواطنين، وأي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المنافذ، على أن يتم التعامل الفوري معها بالتنسيق مع الصحة، وذلك بهدف الوقاية من الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.