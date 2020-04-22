السيسي لرئيس "الهندسية": الوصلة اللي بترمي في التمساح مصيرها إيه؟

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، متسائلا: "الوصلة اللي كانت بترمي في بحيرة التمساح إيه؟".

ورد عليه الفار، خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة في الإسماعيلية، قائلا: "الوصلة لغيناها، لكن عاملين عليها حاجز بحيث لو حجم الميّة زاد عن الطاقة الاستيعابية للترعة والمحطة، ينزل جزء منها في الميّة، ولكن الحجم مش هيزيد عن المليون إن شاء الله".

وقال الرئيس السيسي: "أنا بقول كدة بس عشان الوصلة دي ممكن تبقى عشوائيات بعد كده لو هتتساب، طولها كام كيلو؟، 3 أو 4 كيلو؟، مش دي بفلوس"، فرد عليه "الفار:" أيوا يا فندم، هيتم فيها رد مياه القنال، وإن شاء الله هنشوفها وهنعرضها على سيادتك".