الهندسية: نفذنا 6972 وحدة إسكان اجتماعي بـ1.2 مليار جنيه في جنوب سيناء

عرض اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتنمية سيناء، وجهود الدولة لتنفيذ الخطة.

وقال الفار، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة: "نفذنا مشروعات الإسكان الاجتماعي في 8 مدن بجنوب سيناء، ونفذنا 6972 وحدة بتكلفة مليار و26 مليون جنيه بشكل كامل".

وأضاف: "بالنسبة للتجمعات التنموية، جار تنفيذ تجمعات بدوية سكنية زراعية، بواقع 18 تجمعا، وجرى إنشاء 4 قرى للصيادين في البردويل".

وتابع: "إجمالي التجمعات البدوية 2127 منزلا، والبيت عبارة عن 3 غرف وصالة، وهناك منور سماوي لتربية الدواب، وكل ساكن سيحصل على قطعة أرض مساحته 5 أفدنة لزراعتها، ولن نترك المرافق لتوصيلها بمعرفة السكان، إذ انتهينا من توصيل الكهرباء لكل المنازل، وحاولنا أن تكون هذه التجمعات على أحدث الطرز الإنشائية، وأنشأنا محطة معالجة للمياه وشبكة للمياه بتكلفة 5 مليارات جنيه ونسبة التنفيذ 70% حتى الآن".