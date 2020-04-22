"القصبي": مشروع قانون رعاية المريض النفسي يهدف للحفاظ على حقوقهم

قال عبد الهادى القصبي، زعيم الأغلبية بالبرلمان ورئيس لجنة التضامن، إنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

وقال القصبي إن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولي بهذه التطورات ودعمها فإن مهنة المعالج النفسي تعتبر من المهن الضرورية، ولذا بات تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.

وأشار القصبي إلى تعرض المرضى النفسيين للرفض وللإساءة في المعاملة وللاستغلال في كل مكان بما في ذلك الأماكن التي تقدم لهم الرعاية الصحية وخصوصا داخل المصحات ودور الإيواء وهو ما يؤكد الحاجة إلى تشريع للصحة النفسية يتضمن عددا من المبادئ الأساسية المتعلقة بالرعاية.