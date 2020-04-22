مواصفات الجيل الجديد للسيدان "AMG E63" من مرسيدس

كشفت الشركة الألمانية المصنعة للسيارات الفارهة "مرسيدس بنز" عن النسخة الجديدة من السيارة السيدان "AMG E63" لعام 2021، وخلال السطور التالية، أبرز مواصفات السيارة.

-السيارة بمحرك V8 بسعة 4.0 لتر (4000) مزدوج التوربو، وبقوة 603 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 850 نيوتن.متر.

- كما تحتوى السيارة الرياضية على 4 مخارج للعادم، ومشتت للهواء.

-ستستخدم الفئة E القياسية مجموعتين من المحركات الهجينة الخفيفة مع نظام تعزيز مكافئ 48 فولت. ستطور قاعدة رباعية الأسطوانات سعة 2.0 لتر قوة 268 حصانًا، بينما ستنتج قوة أكبر سعة 3.0 لترًا مضمنة سداسية 362 حصانًا.

- السيارة بها العديد من الأنظمة منها: نظام المعلومات والترفيه MBUX الذي تمت ترقيته، ووظائف AMG ومجموعة العدادات الفريدة، المصابيح الأمامية المعاد تشكيلها مرئية تمامًا، وكذلك المصابيح الخلفية الأوسع التي تتميز برسومات جديدة تضفي على سيارة السيدان عالية الأداء مظهرًا جديدًا.