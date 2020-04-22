انطلاق قافلة صندوق تحيا مصر لمساعدة العمالة غير المنتظمة بأسيوط 

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، انطلاق قافلة مساعدات وتوزيع كراتين المواد الغذائية، لتسليمها إلى مستحقيها من العمالة الموسمية وغير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي وفرها صندوق "تحيا مصر"، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وقال المحافظ إنه سيتم توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية (زنة الواحدة حوالي 10كيلوجرام)، و5 أطنان لحمة على المستحقين بقرى ونجوع المحافظة من خلال مندوبي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء ومديرية التضامن الاجتماعي، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتقديم الدعم، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ووصول للمساعدات لمستحقيها، وتقديم يد العون والمساعدة للأسر الاكثر احتياجًا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والمساهمة في تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال التطهير لمواجهة فيروس كورونا المستجد.