محافظ أسيوط: 1600 تعد على الأراضي بفترة كورونا وإزالة 90% منها

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المواطنين يلتزمون بعدم البناء المخالف خصوصا بعد ترصد الأجهزة التنفيذية وإزالة المخالفات.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه تفقد حصاد محصول القمح بالمحافظة وتوريده إلى الصوامع، حيث وصلت المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة إلى 241 ألف فدان قمح، بـ650 ألف طن، ولذلك لاتهاون مع التعديات على الأراضي الزراعية التي تمثل الأمن الغذائي لمصر كلها ومصدر الخير لمصر كلها.

وتابع سعد أن التعدي على أملاك الدولة والألااضي الزاعية مرفوض تماما، "لو هبني مخالف فين مرافقها، مواجهة التعديات على أراضي الدولة أمر حتمي بالنسبة لكافة المحافظات، مشيرا إلى أنه تم رصد أكثر من 1600 مخالفة بناء وتعدي على الأراضي الزراعية خلال فترة كورونا والحظر وتم تجاوز نسبة تنفيذ الإزالات المخالفات وتعدت 90%.