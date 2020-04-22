فوازير سينما مصر.. الثقافة تطلق مسابقة بجوائز 50 ألف جنيه

في رمضان مشاهد خالدة من أعظم الأفلام في فوازير سينما مصر على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تنظيم مسابقة يومية بعنوان فوازير سينما مصر، من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، تبث في الخامسة والنصف مساء على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب يوميا طوال شهر رمضان.

وتأتي ضمن فعاليات المبادرة الإليكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، وتهدف إلى استعادة أجواء زمن الفن الجميل، وتنشيط الذاكرة، من خلال فتح سجلات تاريخ السينما المصرية عن طريق إعادة تقديم مشاهد خالدة من أعظم الأفلام التي رسخت في أذهان ووجدان الأمة.

المسابقة رؤية وإخراج الفنان خالد جلال، والمخرج المنفذ علا فهمي، وتمثل مشاهد مختارة من أهم الأعمال السينمائية المصرية، يؤديها شباب الدفعة الثانية من قسم التمثيل باستوديو مواهب مركز الإبداع، وعلى المتسابق معرفة اسم الفيلم، المخرج، المؤلف، والأبطال الرئيسيين.

ويتم استقبال الإجابات على البريد الإليكتروني الخاص بوزارة الثقافة e.m.culture@gmail.com حيث تم رصد 10 جوائز مادية بقيمة 50 ألف جنيه تسلمها وزير الثقافة لـ10 فائزين عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى جوائز أخرى عينية عبارة عن مجموعات كتب من إصدارات الوزارة المتنوعة في مختلف مجالات المعرفة.