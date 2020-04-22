راجي عامر يقدم "صفحة فيسبوك" على إذاعة الشباب والرياضة

تعاقدت إذاعة الشباب والرياضة مع راجي عامر، الكاتب الصحفي وخبير وسائل التواصل الاجتماعي، لتقديم برنامج "صفحة فيسبوك" وذلك خلال شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن يبث البرنامج مرتين أسبوعيًا أيام السبت والأربعاء، في الرابعة والنصف عصرًا.

وقال راجي عامر إن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل فرصة وخطرًا في الوقت نفسه، وأوضح أنه من الضروري الاهتمام بهذه المواقع باعتبارها أحد أوجه انعكاس نبض الناس مع أهمية التوعية بالطرق الأنسب للاستفادة من مزاياها وتجنب سلبياتها.

وأضاف "عامر" أن برنامج "صفحة فيسبوك" يتناول الموضوعات التي تشغل المصريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمنصاتها المختلفة، كما يتعرض بالتحليل لأهم ردود الأفعال الجماهيرية على ما يثار من موضوعات متنوعة مع التركيز على القضايا الاجتماعية.

يُشار إلى أن الكاتب الصحفي راجي عامر هو أحد متخصصي إدارة وسائل التواصل الاجتماعي وإطلاق الحملات الإعلامية. كما يكتب مقالاته بشكل أسبوعي لعدد من الصحف والمجلات المصرية. وصدر له سابقًا كتاب (أجنحة الفراشات) عن دار الهلال.