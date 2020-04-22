وزير الأوقاف يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الشئون الإسلامية السعودي

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اتصالاً هاتفيًا من وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي للتهنئة بشهر رمضان.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تلقى د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اتصالاً هاتفيًا من نظيره السعودي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية مهنئًا بحلول شهر رمضان المبارك ، سائلاً الله (عز وجل) أن ينعم على البلدين الشقيقين بالأمن والأمان ورفع البلاء عن البلاد والعباد".