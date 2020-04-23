اتحاد الصناعات: جاهزون وجادون لتلبية دعوة الرئيس للاستثمار في سيناء

علق الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، على المشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم "هي دي مصر وهو ده الرئيس السيسي"، لافتاً إلى أنه بالبحث على الخريطة العالمية لا يوجد مشروع يفتتح اليوم في ظل أزمة كورونا التي يمر بها العالم كله، ولا يوجد أي مشروع جديد يتم إضافته في العالم كله سوى مصر.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن مصر اليوم تعطي رسالة للعالم بأن التطور والتقدم والعمل لن يتوقف في مصر، والرئيس أشار لذلك بكلمتين فقط الإرادة والعلم.

وتابع، أننا جاهزون وجادين لتلبية دعوة الرئيس للاستثمار في سيناء وأننا معه قلبا وقالباً لأنه من النادر أن يأتي أحد ليقود مصر بهذا الإخلاص والوفاء والهمة والعزيمة والإرادة، ولولا السيسي على مصر خلال السنوات السابقة لم نكن نقدر على اجتياز أزمة فيروس كورونا بسبب الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذه هو من يسندنا حتى الآن.