"وقود المعارك".. فيديو يكشف انتهاكات مرتزقة أردوغان في ليبيا

رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمرتزقة السوريين التابعين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، ما زالت تركيا تُواصل نقل المرتزقة للقتال بجانب ميليشيات الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، تحت عنوان "مرتزقة أردوغان.. وقود المعارك في ليبيا".

وأوضح التقرير، أن المرصد السوري رصد وصول دفعة جديدة إلى ليبيا تضم العشرات من المرتزقة الموالين لتركيا في سوريا لترتفع أعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية 5300 مرتزق حتى الآن في حين أن عدد المرتزقة المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية إلى نحو 2100 مجند يتلقون التدريب قبل سفرهم.

كما وثق "المرصد السوري" خسائر بشرية في صفوفهم خلال العمليات العسكرية في ليبيا ووصلت حصيلة القتلى في صفوف المرتزقة إلى 199 مرتزقا من فصائل "لواء المعتصم" وفرقة "السلطان مراد" ولواء "صقور الشمال" و"الحمزات" و"سليمان شاه"، كما تقدم تركيا دعما عسكريا كبيرا للميليشيات المرتبطة بحكومة السراج سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة أو مرتزقة سوريين.

واعترف الرئيس التركي بمقتل عدد من ضباطه وجنوده في ليبيا كما تحاول تركيا استغلال أزمة كورونا لنقل الميليشيات إلى طرابلس ومصراتة لتنفيذ مهام إرهابية ضد الجيش الليبي.