مذيع FOX ينتقد أردوغان: ما الضرر من تقديم البلديات المساعدات للمواطنين؟

قالت قناة يني تشاغ التركية، إن بلدية أضنة أنشأت مستشفى، وبلدية مرسين قامت بتوزيع الخبز على المواطنين مجانا، فعلق رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان علي هذه المساعدات وقال إن منظمات مثل فتح الله جولان وPKK قد حاولوا مثل هذه المحاولات من قبل.

وأضافت قناة يني تشاغ، أن مذيع قناة FOX فاتح بورتاكال علق على كلام أردوغان وانتقده، قائلا إن مثل هذا التشبيه لا يمكن أبدا، وما الضرر إذا قمت البلديات إلى جانب الحكومة بتقديم المساعدات، ماذا يمكن أن يكون الضرر من ذلك؟ وقال: "يبدو أن هذه المساعدات قد أضرت بكيمياء الحزب الحاكم".