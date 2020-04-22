تسليم 12 ألف فيزا لمستحقي "تكافل وكرامة" في الأقصر

أعلن محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، اليوم، عن وصول 3740 فيزا معاش تكافل، و8733 فيزا معاش كرامة إلى مقر المديرية، مشيراً إلى أنه سيجري إرسالها إلى الوحدات الاجتماعية بالمراكز والمدن .

وأضاف فاروق، أن استحقاقات برنامج تكافل استحقاقات أسرية وتستخرج الفيزا باسم الزوجة ويشترط لاستلامها حضور الزوج والزوجة معاً، أما فيزا برنامج كرامة فهي استحقاق شخصي ولا يجري دفع أي رسوم تحصيل عند استلام الفيزا.

وكان أكثر من مليون مواطن من مستحقي معاش كرامة، بدأوا استلام مستحقاتهم السبت والأحد من الأسبوع الجاري، بقيمة إجمالية نحو 482 مليون جنيه.