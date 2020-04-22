نائب مدير "النجيلة" ينفي تحويله للتحقيق بعد إعلان إصابته بكورونا

نفى الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة بمرسى مطروح للعزل الصحي، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طلب وزارة الصحة والسكان منه عدم إعلانه عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال علام: "معلش، لازم أرد على الحته دي وياريت أي حد يشوف تعليق أو كلام لأي حد فيها يحط لينك ردي عشان مش طالبة استغلال لحاجة عادية وبتحصل في كل العالم وأنا عارف إني معرض لكده من أول يوم، أنا محدش طلب مني إني معلنش إني مصاب، أنا اللي طلبت من أول لحظة وأعلنت لما عديت المرحلة الصعبة وبقيت كويس".

وتابع: "محدش عاتبني أو قالي ليه أعلنت ده حقي ومحدش نهائي اتكلم معايا فيه أو جادلني فيه، وليهم كل الشكر والتقدير في دعمي في القرارات دي، أنا مطلبتش إثبات إني مصاب واتمنع مني معرفش الناس جابت الكلام ده منين، أنا متحولتش للتحقيق ومش فاهم برضو الناس جابت الكلام ده منين".

وواصل: "ياريت أي كلمه مطلعتش على لساني متصدقوهاش ومحدش يستغل الخبر عشان ده مش وقته ولا وقت اختلافات خالص، كلنا في مركب واحد فبلاش نزايد على بعض وبلاش نطلع إشاعات، زي ما الناس احترمت إني مريض وليا كامل الحرية في الإعلان أو إني أخبي أنا أحترم حرية كل شخص مصاب وده حقه محدش يقدر يقول أنا فلان مصاب أو لا غير بمزاجه هو وليه كامل الحرية".

ووجه الشكر لكل من ساعده على تجاوز محنته وكتب في حقه كلامًا طيبا، "والله أنا متفاجئ من رد الفعل ده وأثر فيا جدا لدرجه البكاء ربنا يكرمكم، بس كلمة بطل كبيرة شوية ومستحقهاش، البطل هو اللي ضحى بحياته، غيري الموضوع وصل معاه للموت، فأنا مهما مريت بتعب أنا بقيت كويس متقارنش بيه".

وواصل: "البطل هو كل دكتور وممرض وفني في مصر اتصاب في شغله ونقل العدوى لأهلة وحد منهم وقع قدامه واستحمل ومنهارش، البطل من قبل الكورونا بس الناس مكنتش واخده بالها هما كل مقدمي الخدمة الصحية في مصر لو الكورونا خطير ففي أمراض مميتة بيتعاملوا معاها كل يوم، والإصابة يعني حياتك وقفت وانتهت، دمتم بأمان والله هتعدي بس التزموا بالحظر والتعليمات وبلاش استهتار".