صحة الغربية: نتائج الطاقم الطبي بمستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات سلبية

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، سلبية نتائج تحاليل الطاقم الطبي بالحجر الصحي بكفر الزيات، وذلك بعد خضوعهم لإجراء الفحوصات اللازمة، للتأكد من عدم إصابتهم خلال الفترة الأولى، مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتحمل المسؤولية.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالغربية، بالخدمة المقدمة خلال فترة استلامهم العمل، وتعاونهم وخلق روح الفريق الواحد داخل المستشفى، ما ساعد على استقرار حالة بعض المصابين، وزيادة نسبة الشفاء، كما تقدم لهم بكل الشكر والتقدير، مؤكدا أنهم أثبتوا للعالم أجمع، أنهم على قدر كبير من المسؤولية.