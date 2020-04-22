"بطعنة في الرقبة".. مصرع شاب في مشاجرة بالأقصر

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم، متأثرًا بإصابته بطعنة بسلاح أبيض "مطواة" نافذة للرقبة في مشاجرة وسط الأقصر.

التفاصيل تعود إلى تلقي اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مستشفى الأقصر العام يفيد بوصول "أ.ج" صاحب محل أحذية بوسط المدينة، جثة هامدة، إثر تلقيه طعنة نافذة للرقبة لفظ أنفاسه الأخيرة بعدها في مشاجرة مع أحد الأشخاص جرى القبض عليه، ويخضع للتحقيق.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وحفظت الجثة بمشرحة مستشفى الأقصر العام في انتظار موافقة النيابة العامة على الدفن، ومن ثم بدء مباشرة التحقيق مع المتهم.